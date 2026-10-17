Вирусные повестки: мошенники шлют россиянам зараженные файлы от имени следователей

В сообщении утверждается, что получателю направлена повестка о вызове на следственные действия. Чтобы напугать человека, аферисты ссылаются на статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ (113, 118, 210) и предупреждают о возможном приводе, денежном взыскании или объявлении в розыск в случае неявки.

Если получатель не открывает зараженный архив, письма продолжают приходить каждые 15-20 минут. Мошенники рассчитывают, что в итоге человек не выдержит психологического давления, откроет файл и заразит свое устройство.

Специалисты советуют не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из таких писем. Настоящие повестки не рассылают по электронной почте с архивами, а вызов на допрос всегда можно проверить через официальные каналы связи с ведомством. При получении подобного сообщения лучше удалить его и сообщить о попытке мошенничества в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенническая группа лишила пенсионера здравого смысла.