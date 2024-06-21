Мошенники стали угрожать российским детям штрафами за списывание на ЕГЭ

Российские выпускники начали получать угрозы от мошенников. Они выходят на связь, прикидываясь наблюдателями экзаменационной комиссии и разводят на деньги. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Злоумышленники на фоне начала ЕГЭ стали применять новую схему обмана. Они выходят на связь с выпускниками и угрожают им штрафами и обнулением результатов якобы за списывание на экзамене. При этом ситуацию обещают решить, если штраф будет оплачен сразу. Для этого злоумышленники высылают ссылку, где нужно указать банковские реквизиты.

При этом известно, что наказания за списывания действительно существуют. Выпускники могут попасть на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Однако такие ситуации обязательно происходят с участием комиссии напрямую, дело передает в суд и только тогда наказание назначается. Кроме суда никто не может штрафовать выпускника. Все остальные способы требования оплаты — незаконны и должны насторожить детей.

Ранее сообщалось, что женщина лишилась почти 7 млн рублей из-за мошенников, который напугали ее украинцами.