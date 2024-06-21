Кировчанка лишилась почти 7 млн рублей в попытке защититься от украинцев

Жительница Кировской области попалась на уловку мошенников, которые убедили ее, что за ее банковскими счетами следят украинцы. Об этом пишет Newsler.ru .

С 54-летней кировчанкой связался мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он убедил собеседницу, что неизвестные пытались перевести деньги Украине, что «автоматически бы сделало ее предательницей родины». Испуганная женщина поверила мужчине. Ей посоветовали снять все деньги со вкладов и перевести на «безопасный счет». Сначала она обналичила три миллиона рублей, но потом ей сказали взять кредиты, так как украинцы могут сделать это за нее по данным.

Тогда женщина взяла кредиты в двух банках. Общая сумма составила 2,5 млн рублей. Через некоторое время собеседник вновь попросил перевод, тогда кировчанка взяла сбережения из дома. В общей сложности она перевела мошенникам 6 млн и 849 тысяч рублей.

Позже женщина увидела, что злоумышленники сделали несколько запросов от ее имени на Госуслугах. Только после этого она поняла, что была жестоко обманута. Она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками.