Москалькова поручила проверить информацию о пытках в «Черном дельфине»

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой проверить информацию о пытках в исправительной колонии №6 «Черный дельфин».

Об этом она написала в мессенджере. Она отметила, что ранее на её имя пришла жалоба о жестоком обращении и пытках заключенных.

20 апреля член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева рассказала в интервью «Московскому комсомольцу» о том, что осужденные, отбывающие наказание в «Черном дельфине» подвергаются пыткам со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Меркачева заявила, что заключенных избивают за то, что они не вырабатывают норму на производстве. По ее словам, были случаи, когда ноги осужденных избивали «до черноты».

Исправительная колония №6 «Черный дельфин» расположена в городе Соль-Илецк в Оренбургской области. В ней содержатся пожизненно осужденные граждане. Колония является самой большой колонией подобного типа в России — в ней могут находится до 1600 человек.

Ранее мы сообщали, что военный суди РФ заочно отправил пресс-секретаря Meta* отбывать название в колонии на шесть лет.

*признана экстремистской в РФ и запрешена