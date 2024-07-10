Московская область нарастила объемы производства молока

За пять месяцев 2024 года объем производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, в Подмосковье вырос на 53,8% в сравнении с показателями прошлого года, в общей сложности на предприятиях региона произвели более 80 тысяч тонн молока. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что на долю этой подмосковной продукции приходится более 12,7% от общего объема в Центральном Федеральном округе и 3,2% — от общероссийского. По этому показателю Московская область занимает второе место в ЦФО и седьмое место в России. В числе лидеров отрасли в регионе находятся АО «Озерецкий молочный комбинат», ЗАО «ЗАВОД СТЕРИЛИЗОВАННОГО МОЛОКА «МОЖАЙСКИЙ» и АО «Гелиос».

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