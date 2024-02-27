Московская область нарастила производство кваса

В 2023 году в Подмосковье произвели более 20% кваса от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и 5% — от общероссийского объема. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в прошлом году общий объем производства кваса и других напитков брожения в регионе вырос на 2,3% и составил 4,5 тысячи декалитров. Среди крупный производителей кваса в ведомстве выделили компанию «Фонтан» из Орехово-Зуево. Она выпускает продукцию под торговой маркой «Царские припасы», которую поставляют в крупные торговые сети России, такие как Ашан, Магнит, Верный, X5 Retail Group, а также за рубеж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.