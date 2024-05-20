Московская область оказала материальную помощь новоазовскому комиссариату ДНР по поручению губернатора Воробьева
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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье оказало материальную помощь новоазовскому муниципальному комиссариату ДНР, его сотрудникам передали компьютеры, принтеры и другую вспомогательную технику. Об этом сообщает телеканал «360».
«Очень рад, что самому довелось сюда приехать, познакомиться с вами, с вашим коллективом, условиями и методами работы. Взял с собой двух наиболее опытных военных комиссаров района, которые подскажут, может быть, какие-то основные направления», — отметил военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.
Он выразил надежду на то, что новоазовский комиссариат станет «одним из передовых по использованию средств автоматизации, будет показывать дорогу и станет примером для военкоматов республики». В комиссариате ДНР поблагодарили регион за оказанную поддержку.
«В данный момент, вы сами знаете, трудно у нас с материальными средствами, пытаемся своими силами все устанавливать, вы оказали неоценимую помощь», — указал собеседник Астахова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.