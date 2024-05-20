Московская область оказала материальную помощь новоазовскому комиссариату ДНР по поручению губернатора Воробьева

«Очень рад, что самому довелось сюда приехать, познакомиться с вами, с вашим коллективом, условиями и методами работы. Взял с собой двух наиболее опытных военных комиссаров района, которые подскажут, может быть, какие-то основные направления», — отметил военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.