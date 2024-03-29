Московская область оказалась в числе лучших по итогам Всероссийского конкурса кружков

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) выявило лучшие технологические кружки, студенческие технологические команды и организации, которые развивают техническое творчество школьников и студентов. Так, например, в числе победителей в треке «Среда развития кружков» стал ЦМИТ «Призма» из Котельников. Призовые места в средней лиге трека «Технологические кружки» стали сразу шесть участников из Подмосковья, в том числе, кружок Разработка БПЛА — Детский технопарк «Изобретариум» из Реутова, в младшей лиге трека «Технологические кружки» — инженерный клуб «МегаВольт» из Жуковского округа и так далее. Отметим, что конкурс организовали при поддержке Минпросвещения РФ, Минобрнауки России, Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», АНО «Платформа НТИ», а также Агентства стратегических инициатив и сети «Точек кипения».

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