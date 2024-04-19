Московская область примет участие в подготовке трассы М-12 к туристическому сезону

Подмосковье примет участие в подготовке трассы М-12 «Восток» к майским праздникам и новому туристическому сезону, госкомпания «Автодор», представители топливных операторов и операторов дороги, а также регионов, находящихся в зоне тяготения дороги, объединили усилия для проведения этой работы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты уже проработали детальный план по оптимизации работы многофункциональных зон (МФЗ) на М-12. Водителям расскажут о расположении МФЗ и контейнерных АЗС. Ответственные лица также заранее проверят колонки, кассовые аппараты, санузлы и торговые залы в них. На время пиковых нагрузок штат персонала будет удвоен.

Отметим, что на трассе функционируют 18 объектов комплексного обслуживания, в общей сложности здесь будут 32 многофункциональные зоны. В ведомстве уточнили, что строительство М-12 продолжается, к концу 2024 года ее продлят до Екатеринбурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.