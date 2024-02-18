Московская область приняла участие в Дне образования на выставке-форуме «Россия»

На стенде Московской области на ВДНХ в рамках тематического дня, посвященного достижениям в области образования, была организована разнообразная программа от ведущих образовательных организаций региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«В программу активностей вошли мастер-классы, которые могут не только развлечь гостей, но и дать им новые знания. Активное участие в мероприятии приняли специалисты Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В серию занимательных мастер-классов вошло изготовление эко-косметики, занятие по нейробиологии, изучение робототехники, получение энергии из овощей и фруктов и многие другие научные активности.

К проведению мастер-классов присоединились и колледжи Подмосковья. По словам министра образования Московской области Ильи Бронштейна, системе СПО в регионе уделяется большое внимание: открываются лаборатории, закупается новое оборудование, поэтому колледжам также удалось удивить гостей Дня образования своими технологиями и разработками.

Также на стенде Подмосковья гости познакомились с инновационной технологией выращивания картофеля в пробирке — этот мастер-класс подготовил Коломенский аграрный колледж им. Козлова.

Отмечается, что всего в рамках Дня образования прошло около 8 мастер-классов различных направленностей от робототехники до нейробиологии.