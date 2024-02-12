Московская область стала участником Общероссийского тестирования приложения в рамках проекта «ИнформУИК»

«Функционал мобильного приложения позволит более эффективно провести информирование граждан. Оно удобно в использовании и содержит всю необходимую для члена участковой избирательной комиссии информацию. Только на территории одного нашего региона данное приложение будут использовать более 15 тысяч информаторов. Умения им пользоваться не достаточно, важно, чтобы само приложение работало бесперебойно. Для этого и проводится «стресс тест» системы», — отметил член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.