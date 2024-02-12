Московская область стала участником Общероссийского тестирования приложения в рамках проекта «ИнформУИК»
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Подмосковные информаторы принимают участие в Общероссийском тестировании мобильного приложения в рамках проекта «ИнформУИК». Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
В рамках этой работы более 15,8 тысячи членов участковых избирательных комиссий региона зайдут в мобильное приложение при помощи полученного логина и пароля, проведут соответствие данных территории избирательного участка и проведут в приложении тестовый «опрос избирателя» по нескольким адресам избирательного участка. После тестирования все записи опросов будут удалены из системы.
«Функционал мобильного приложения позволит более эффективно провести информирование граждан. Оно удобно в использовании и содержит всю необходимую для члена участковой избирательной комиссии информацию. Только на территории одного нашего региона данное приложение будут использовать более 15 тысяч информаторов. Умения им пользоваться не достаточно, важно, чтобы само приложение работало бесперебойно. Для этого и проводится «стресс тест» системы», — отметил член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.