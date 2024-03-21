Московская область станет участником отборочного этапа фестиваля «РобоФинист»

Подмосковье примет участие в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист», региональные команды будут состязаться в Москве в середине апреля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие организовали Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Ноосфера» и АНО ДО «Центр развития научного и технического образования молодежи» из Фрязино, поддержку ему оказывает ОАНО «Школа «Летово». Участникам предстоит соревноваться в 11 разных категориях, среди них — марафон шагающих роботов, гонки по линии, эстафета, футбол роботов и другие. Победители регионального этапа будут представлять регион на Международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.