Московская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промполитики в регионах России
Фото: [Пресс-служба Минпромторга МО]
Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России, об этом стало известно на площадке выставки «ИННОПРОМ-2024». Рейтинг составил Минпромторг России, награду вручил министр промышленности и торговли страны Антон Алиханов, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Московская область уже три года подряд входит в топ-3 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России, причем второй год подряд Подмосковье на втором месте. Это высокая и важная оценка работы Правительства Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что в регионе насчитывается более 90 индустриальных площадок, созданных для работы предприятий, действует перечень мер поддержки. Сейчас на стадии реализации находятся 313 проектов технологического суверенитета в различных областях промышленности. Помимо этого, в Подмосковье зафиксирован рост промпроизводства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.