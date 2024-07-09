Московская область вошла в число лидеров по эффективности реализации промполитики в регионах России

«Московская область уже три года подряд входит в топ-3 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России, причем второй год подряд Подмосковье на втором месте. Это высокая и важная оценка работы Правительства Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.