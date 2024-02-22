Московская область вошла в число регионов-лидеров по использованию сервиса «Мобильный избиратель»

Подмосковье вошло в тройку лидеров по активности использования сервиса «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуг, который позволяет выбрать удобный участок для голосования независимо от места прописки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что сервис позволит жителям проголосовать, если он не сможет проголосовать по месту регистрации. Выбрать участок голосования можно до 11 марта. Напомним, что выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта. Ознакомиться с информацией о кандидатах и своем избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.