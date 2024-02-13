Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями для бронирования отелей в феврале 2024 года. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на исследование российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область; Сочи, Краснодарский край; Красная Поляна, Краснодарский край; Архыз, Карачаево-Черкесия. На Москву и область пришлось 16% февральских бронирований в отелях, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 15%, Сочи и Краснодарский край — 14% бронирований. В ведомстве также напомнили, что Подмосковье заняло второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.