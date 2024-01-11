Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями для отдыха компаниями в январе

Москва и Московская области стали самыми популярными направлениями для отдыха компаниями в январе 2024 года. Об этом сообщает областной Минкульттуризм со ссылкой на данные российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

В число самых популярных также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область, Сочи, Краснодарский край, Казань, Татарстан, Ялта, Крым и другие. В этом месяце в целом спрос на бронирования компаниями вырос на 7% в сравнении с прошлогодними показателями. Число человек в заявке также увеличилось на 7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.