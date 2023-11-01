Москва, Казань, Краснодар: названы города с лучшими парками России

Самые удобные, красивые и привлекательные для туристов парки находятся в Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани, заявил руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.

По его словам, отзывы жителей — главный критерий оценки состояния и функционирования парков и общественных территорий.

«Если говорить о моем личном рейтинге среди парков страны, на первой строчке разместятся Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Казань. О высокой привлекательности этих мест отдыха говорят и отзывы граждан. Например, Казань привлекает жителей и туристов своим Горкинско-Ометьевским лесом, а также, безусловно, центральным парком культуры и отдыха имени Горького», — рассказал общественник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Краснодар, по его словам, может похвастаться парком Галицкого. Нижний Новгород — парком «Швейцария». В Москве — «Сокольники», «Коломенское», ВДНХ и «Царицыно».

«Хочу поставить также высокую оценку масштабной работе по благоустройству общественных территорий в Московской области, а именно комплексному подходу в этом направлении. Радует курс перемен, который наполняет парки не только современной инфраструктурой для жителей разных возрастов, но и событийной повесткой в разные времена года», — уточнил Буторин.

Отличным примером, продолжил он, может служить парк «Пехорка» в Балашихе. Там при разработке проекта учитывались особенности ландшафта, природная состовляющая и задача по созданию объектов инфраструктуры для комфортного отдыха людей.

«Отдельно отмечу Ижевск. Любимых мест отдыха у жителей достаточно много: парки Кирова и Горького, парк «Тишино», сквер Оружейника Драгунова и другие. Большой потенциал в развитии красивых парков у Тюмени и Якутска. Совершенствование парковых пространств в любом российском регионе вносит вклад как в культурное развитие городов, а также способствует развитию внутреннего туризма», — подытожил Буторин.

Ранее властям некоторых городов РФ предложили объединиться для привлечения туристов.