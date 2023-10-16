Братство Золотого кольца: властям некоторых городов РФ предложили объединиться для привлечения туристов

Помимо Сочи, Анапы, Москвы и Санкт-Петербурга в России есть города, имеющие серьезный туристический потенциал. Привлекать путешественников туда можно, улучшая инфраструктуру и внедряя новые льготы. Какие именно, рассказал руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.

По его словам, сейчас внутренний туризм в нашей стране на подъеме. Но двигаться дальше просто невозможно без продуманных и локальных точек притяжения и выстроенной, понятной и финансово доступной логистики.

«В этой связи вижу точки роста в знакомом всем, но в последние годы по ряду причин забытом россиянами маршруте так называемого Золотого кольца, состоящего из городов с богатой историей центральной части нашей страны», — отметил Буторин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник подчеркнул, что самобытности и истории в этих локациях предостаточно, а банального удобства для туристов может не хватать. По мнению общественника, властям городов Золотого кольца стоит объединиться и подумать о новых способах привлечения гостей — и с инфраструктурно-эстетической, и с финансовой точек зрения.

«Туристов можно привлечь, например, посредством субсидирования части стоимости путевок из муниципального бюджета. Ведь средства, которые туристы оставят во время поездок, в конечном итоге все окупят», — предположил Буторин.

Обратить внимание, по мнению общественника, стоит в первую очередь на некоторые категории граждан.

«Уверен, можно разработать совместные меры поддержки многодетных семей, семей военнослужащих, учителей, медиков в части субсидирования на посещения маршрутов Золотого кольца», — предложил собеседник.

Какую часть путевки стоит оплатить из городского бюджета, могли бы решать администрации городов на местах, исходя из своих возможностей, подытожил Буторин.

Ранее замминистра экономического развития отметил, что внутренний туризм России активно развивается.