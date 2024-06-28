Москвич получил пожизненное за сожжение пятерых взрослых и двух детей в общежитии

Юрий Хомченко получил пожизненный приговор за зверское сожжение соседей в общежитии на улице Международной в Москве. Жертвами этого страшного преступления стали семь человек, включая двоих детей. Об этом пишет KP.RU .

Пресс-служба столичной прокуратуры объявила о вынесении приговора Юрию Хромченко, 60-летнему жителю Москвы, который из соображений мести поджег соседей в квартире. Его жертвами стали семь человек, включая детей и непричастных к скандалу людей.

Мужчина неоднократно был судим. В роковой день, 21 февраля прошлого года, москвич поругался с соседями в состоянии опьянения. Причиной стал шум, который издавали дети. При этом время для этого было позволительное.

«Разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся», — сообщает суд.

Самым маленьким жертве оказалось всего 1,5 года. Погибла также девочка 2005 года рождения и еще пятеро взрослых. Поджигатель свою вину не признал, его обвинили в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Суд приговорил его в пожизненному лишению свободы.

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