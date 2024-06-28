Опасный преступник бродит по улицам города Кемерово

В Кемерове полиция объявила в розыск мужчину в царапинах. Его подозревают в совершении тяжкого преступления, пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на «Ленинский» МВД по региону.

«Лицо со шрамом» разыскивают на улицах столицы Кузбассы. Кемеровчан предупредили, что по городу ходит вероятный преступник. Мужчину, которому на вид 20 до 35 лет, подозревается в совершении тяжкого преступления.

Судя по ориентировке, худой мужчина ростом разыскиваемого около 160-170 см ходит в летнем черном костюме с красными вставками. Из примечательных особенностей: царапины на лице. С собой носит сумку через плечо.

Какое именно злодеяние совершил мужчина не уточняется. Бдительных граждан просили сообщить о местоположении подозреваемого в случае обнаружения.

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