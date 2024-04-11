Москвичка влюбилась в парня-мусульманина и удалила по его просьбе половые губы

Как передает «Москва сегодня», жительница столицы пошла на такие крайние меры по коррекции своего тела по большой любви и по настоятельным требованиям своего бойфренда мусульманского вероисповедования.

Однако, как показала практика, такую женскую верность парень почему-то не оценил и спустя некоторое время расстался с девушкой. А потом у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как приводится в публикации, мужчина, предположительно, был соучредителем клиники, где девушке и провели операцию по удалению половых губ.

Теперь же брошенная женщина из-за начавшихся осложнений не может нормально сидеть, справлять нужду и, разумеется, заниматься сексом.

Ранее астролог Максимова назвала самые удачные дни для любовных знакомств в апреле.