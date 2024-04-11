Москвичка влюбилась в парня-мусульманина и удалила по его просьбе половые губы
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Как передает «Москва сегодня», жительница столицы пошла на такие крайние меры по коррекции своего тела по большой любви и по настоятельным требованиям своего бойфренда мусульманского вероисповедования.
Однако, как показала практика, такую женскую верность парень почему-то не оценил и спустя некоторое время расстался с девушкой. А потом у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
Как приводится в публикации, мужчина, предположительно, был соучредителем клиники, где девушке и провели операцию по удалению половых губ.
Теперь же брошенная женщина из-за начавшихся осложнений не может нормально сидеть, справлять нужду и, разумеется, заниматься сексом.
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