Астролог Максимова назвала самые удачные дни для знакомств в апреле

Согласно лунному календарю, в апреле будет пять особенных дней для знакомства с приятным человеком. Астролог Екатерина Максимова перечислила эти дни, сообщает NewsNN .

13 апреля. Новое знакомство позволит смотреть на жизнь более оптимистично. Оно сделает жизнь эмоциональнее и радостнее. День просто идеальный для новых встреч.

14 апреля познакомиться особенно легко. Даже тот, кто испытывает скованность во время знакомств, в этот день осмелеет и раскрепоститься. Если строить диалог интересно, можно произвести необыкновенно приятный эффект на собеседника.

20 апреля — это день, когда каждый человек невольно показывает свои лучшие стороны. Окружающие положительно будут реагировать на попытки заговорить. Они с легкостью поддержат диалог.

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28 апреля. Если ранее приятель или приятельница настаивали на встрече, то в этот день стоит согласиться. Возможно, отношения перейдут на более глубокий уровень. Однако не исключены и внезапные знакомства.

29 апреля лучше постоянно находиться среди людей. Знакомство произойдет случайно и спонтанно.

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