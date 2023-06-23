Мособлархитектура разработала методические рекомендации по интерьерам школ

Мособлархитектура разработала методические рекомендации для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков по внутреннему обустройству типовых помещений школ, расположенных на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ содержит три варианта концепций дизайн-проектов для всех школьных помещений: «Скандинавия», «Минимализм» и «Hi-Tech». Также в методичке указаны примеры долговечных и экологичных отделочных материалов российского производства.

Так, за основу концепции «Скандинавия» взят современный стиль. Основной цвет — белый. В проекте используются витражные перегородки, современная и лаконичная мебель светлых оттенков.

Согласно замыслу концепции «Минимализм», в интерьере должны пропорционально сочетаться пастельные оттенки. Использование декора и текстур минимальное. Рекомендована светлая мебель и пуфы контрастного яркого оттенка.

В концепции «Hi-Tech» используется сочетание пастельных оттенков и текстур дерева и бетона. Главный элемент — решетчатый подвесной потолок, а также шестиугольные или квадратные светильники. Оттенок мебели — беленый дуб с деталями более темного серого оттенка. Рекреационные зоны оснащают яркими пуфами.

Фото: [ Мособлархитектура ]

Как подчеркнул министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, данные рекомендации уже применяются при новом строительстве и реконструкции школ региона.

«Использование рекомендаций, в первую очередь, поможет дополнить учебное пространство новыми функциональными возможностями и расширить его спектр использования, создать для школьников Подмосковья комфортную образовательную среду», — отметил он.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, в свою очередь, подчеркнула, что в методических рекомендациях большое внимание уделено формированию гибкой образовательной среды. Речь идет о трансформируемых перегородках, интерактивных поверхностях, а также модульной и мобильной мебели.

«Безусловно, оформление интерьера школ должно быть не только эстетичным, но и продуманным. <…> Комплексные решения позволяют организовать комфортное пространство и значительно повышают эффективность образовательного и воспитательного процессов», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к началу учебного года.