Губернатор Подмосковья: новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к началу учебного года

Новая пристройка, которая возводится к четырнадцатой гимназии в Одинцово, будет открыта к новому учебному года. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

«Открываем 1 сентября одну из самых больших подмосковных школ в «Гусарской балладе» на 2,2 тысячи мест и пристройку к гимназии №14 на 500. Очень надеюсь, что все будет сделано в срок, потому что каждая семья планирует будущее своих детей, знаю, что родители беспокоятся», - сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас ведется набор преподавателей, а также напомнил, что в этом году в области планируется открыть около 35 новых школ, в том числе крупные в Красногорске и Лобне.

Сейчас в гимназии учатся более полутора тысяч детей, хотя учреждение рассчитано на 720 учеников. С вводом пристройки в гимназии будет ликвидирована вторая смена. В ней будут учиться старшеклассники. Строительная готовность объекта составляет 55%.

Губернатор также пообщался с родителями школьников. Они рассказали, что возле школы был построен стадион, однако его так и не открыли для посещения. Глава муниципалитета Андрей Иванов доложил губернатору, что объект откроется в этом месяце. Помимо этого, будет восстановлена хоккейная коробка, которая располагалась на месте новой пристройки.

«Спортивная инфраструктура, куда бы мы ни приехали, безусловно, востребована. Очень активно и молодое население, и те, кто постарше. Поэтому мы эту ответственность понимаем», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что во все образовательные учреждения, которые строятся в регионе, закупают новое оборудование.

Ранее губернатор отметил важность единства жителей страны.