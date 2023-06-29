Мособлдума приняла закон об увеличении ежемесячной компенсации неработающим пенсионерам

Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон об увеличении денежной компенсации одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 65 лет.

Согласно документу, теперь минимальный размер пенсии в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее восемнадцати тысяч рублей.

Как уточнил председатель парламента Московской области Игорь Брынцалов, слова которого приводит РИАМО, перерасчет будет произведен с начала года. По предварительным данным, мера поддержки затронет свыше семидесяти тысяч пенсионеров, проживающих в регионе более десяти лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для семей с детьми.