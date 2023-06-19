Губернатор Подмосковья рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми

В Московской области начнут действовать новые выплаты для малообеспеченных пенсионеров и семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и дети школьного возраста.

Реализация новых мер социальной поддержки обсуждалась на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством региона и главами городских округов.

Как напомнил глава Московской области, принято решение дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами — увеличить с трех до десяти тысяч рублей выплату на школьную форму. Деньги поступят на счета родителей 3 августа. Кроме того, если в семье есть первоклассник, то ему также полагается рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Еще одна выплата — на уход за детьми-инвалидами с третьей степенью ограничений к самообслуживанию.

«Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту — это новая выплата, которая составит 18 тысяч рублей», — сообщил Воробьев.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, в свою очередь, пояснила, что речь идет о семьях, чей доход ниже 34,5 тысячи рублей на человека. Для оформления данной выплаты необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

Кроме того, до 18 тысяч рублей увеличены доплаты пенсионерам с низкими доходами. Речь идет о неработающих гражданах старше 65 лет и проживающих в Подмосковье более десяти лет. Перерасчет будет с января текущего года, уточнил губернатор. Данная мера поддержки затронет 70 тысяч человек.

Так, например, пенсионерам, получающим ежемесячно 15 тысяч рублей, в августе, согласно перерасчету, будет начислено сразу 24 тысячи рублей. Деньги придут проактивно 20 августа.

«При пенсии в 16 тысяч рублей: разово — 16 тысяч, ежемесячно — две тысячи, а при пенсии в 17 тысяч рублей: единовременно — 8 тысяч и по тысяче каждый месяц», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Минсоцразвития также напомнила, что в регионе появился электронный социальный паспорт. Теперь у льготников нет необходимости всегда носить с собой бумажные удостоверения, свидетельства и различные справки.

По словам Болатаевой, в настоящее время в регионе проживает 2,6 миллиона льготников, сто тысяч из них уже скачали цифровой паспорт. Получить его можно на региональном портале госуслуг.

«При авторизации вы сразу можете его (цифровой паспорт. — прим. ред.) скачать файл в телефон или сохранить фотографией. В магазинах, аптеках, музеях необходимо показать QR-код, отсканировав который, сотрудник увидит льготную категорию», — отметила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается работа по модернизации здравоохранения.