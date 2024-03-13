Мособлизбирком: члены избирательных комиссий готовятся принимать жителей Подмосковья на выборах президента

«Я приехал в вашем лице поблагодарить всех членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Свыше 30 тысяч человек в Подмосковье будут работать трое суток, а то и больше. Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что все готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку», — отметил губернатор.