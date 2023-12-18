«Может, через несколько лет»: снимут ли о Романе Костомарове художественный фильм

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который из-за болезни пережил несколько ампутаций и остался без стоп и кистей рук, снова встал на коньки. Прославленный спортсмен уже выступил на протезах в ледовом шоу с Татьяной Навкой. Пара исполнила программу «Кармен», с которой победила на Олимпийских играх в Турине.

По мнению некоторых, такая история борьбы и преодоления могла бы стать отличной основой для фильма.

Качество картин упало

Как заявил сам Костомаров, о нем уже снимают документальный фильм. Могут ли скоро снять художественную картину о его испытаниях, нам рассказал кинокритик Александр Шпагин.

«На волне успеха «Легенды № 17» и «Движения вверх» появилось огромное количество фильмов про спортсменов. В основе всегда лежит история сильного человека, который преодолевает трудности и побеждает. Но в последнее время качество таких картин резко упало, ведь везде сценарий примерно тот же», — объяснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как выразился наш собеседник, жанр «бедил, бедил и победил» постепенно теряет популярность. Зрителю наскучили подобные сюжеты. И даже про болеющих спортсменов наш собеседник навскидку припомнил несколько фильмов.

Люди пресытились

Александр Шпагин работал продюсером и понимает, что снимать берутся на те темы, которые будут ноу-хау для зрителя.

Фото: [ Сергей Бобылев/ТАСС ]

«Так это было с «Вызовом» — вроде ничего особенного, но первые съемки в космосе, и народ пошел смотреть. За тему Романа Костомарова я бы не взялся, люди уже пресытились. Может быть, через несколько лет, когда эта тема уйдет в небытие, и ее надо будет оживить», — подчеркнул Шпагин.

Из малоизвестных фильмов про спортсменов эксперт посоветовал посмотреть казахский фильм «Боксер». Там, по мнению Шпагина, все нестандартно, и даже тренер — не тиран, а добродушный мужчина.

Ранее кинокритики назвали неочевидные фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год.