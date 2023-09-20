«Зубы — к смерти, корона — к богатству»: ясновидящая рассказала, какие сны стопроцентно сбываются

По мнению врачей-сомнологов, человек за ночь в среднем видит от пяти до восьми снов. Как правило, это несвязанные между собой картинки, которые к утру человек благополучно забывает. Однако есть сны, которые врезаются в память надолго. Эзотерики уверены, что это неспроста, потому что именно через сны к человеку приходят картины будущего.

Ясновидящая Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» привела примеры сновидений, которые точно станут реальностью. По ее словам, такие картины часто являются предупреждением.

Рыба

Рыба, по словам ясновидящей, снится всегда к знаковым событиям в жизни человека.

«Рыба во сне говорит о благополучии, о повышении доходов. Она также говорит о беременности — такой сон сбудется стопроцентно. Иногда рыба снится к поездке», — заявила Мишина.

Зубы

Сон считается плохим, если снятся выпавшие зубы, отметила собеседница издания. Обычно это к смерти.

«Если они выпадают без крови, то некровный родственник заболеет, может дойти до летального исхода. А если с кровью зуб выпал, то это может коснуться кровного родственника», — объяснила Мишина.

Выпавшие также зубы могут снится к болезням, страданиям, к провалу в бизнесе.

Парусник

Приснившийся парусник предвещает удачу. Он всегда говорит о путешествиях. Человек может уехать за границу, уверена ясновидящая. Также приснившийся корабль может предвещать скорое богатство.

Медведь

Медведь — сон хороший. Не стоит верить тем, кто говорит о негативном влиянии этого образа. Однако все зависит от поведения зверя.

«Медведь — это всегда защита. Это большой покровитель. В жизнь человека может прийти тот, кто будет защищать, оберегать, дружить. Но если медведь агрессивный, то ждите зла. А если медведь стоит как бы рядышком и ластится, то это символ появления хорошего друга», — заявила Мишина.

Полет

Полет во сне не предвещает ничего хорошего, отметила ясновидящая. Особенно, если сновидец летает с ангелами или они хотят его забрать с собой. Этот сон говорит о несчастном случае. Такие нужно отгонять.

Фото: [ freepik.com ]

Корона, солнце и звезда

Приснившаяся корона говорит о счастливых изменениях в жизни сновидца.

«Корона или солнце снятся к богатству, процветанию. А также к замужеству. Корона указывает на большой пост, а солнышко — на выздоровление. Звезда же говорит о том, что человек получит богатство и славу», — отметила ясновидящая.

Крысы

Крыса всегда символизирует врагов.

«Это также всегда сплетни. Если крыса кусает или большое количество крыс нападает на вас, то этот сон всегда снится к смерти», — рассказала Мишина.

Фото: [ freepik.com ]

Паук

Пауки же снятся к известию. Если ядовитый паук во сне ужалил, то это может говорить о скорой смерти. Однако здесь нужно обращать внимание на свое состояние во сне, пояснила собеседница издания.

«Если вы чувствуете себя хорошо при этом укусе, то есть вы как будто обновляетесь, то это говорит о том, что вы получите ошеломляющую весть о чудесном исцелении или о внезапно свалившимся на вас богатстве», — пояснила Мишина.

Куда ночь — туда и сон!

Сны, уверена ясновидящая, нужно всегда трактовать в контексте чувств. Если человеку страшно, плохо, то сон точно несет негативные события. А чтобы страшный сон не сбылся, нужно его прогнать.

«Скажите по пробуждении — куда ночь, туда и сон! Тогда вы прогоните кошмар. Этими словами вы оставляете сон вместе с ночью», — заключила толковательница.

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