«Можно самостоятельно управиться»: выяснилось, как женский оргазм помогает забеременеть

Ученые из США пришли к выводу, что женский оргазм является атавизмом, так как не несет в себе никакой репродуктивной функции. С этим мнением не согласилась гинеколог-репродуктолог Ольга Крохалева.

По ее словам, оргазм у женщины играет отнюдь не последнюю роль в процессе зачатия.

«Не будем забывать, что ритмичное сокращение мышц тазового дна во время оргазма у женщин уж если не способствует продвижению семени, то хотя бы способствует его удержанию в половых путях, что, собственно, вносит соответствующих вклад в наступление беременности», — пояснила Крохалева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А утверждение о том, что женский оргазм более редкий по сравнению с мужским, уточнила собеседница, и вовсе устарело.

«Так было какое-то количество десятилетий назад, когда у женщин не было выбора в части партнеров, использования лубрикантов, тех же самых секс-игрушек, когда повальная половая безграмотность процветала, и даже книжек-то не было», — отметила гинеколог.

Медик подчеркнула, что сейчас есть и игрушки, и литература, и тренинги, на которых коучи устраивают мастер-классы, тренировки мышц тазового дна, и рассказывают, как достигать оргазма чаще, лучше, быстрее, полнее.

«У женщин есть два вида оргазма: вагинальный и клиторальный. Поэтому, собственно, и партнер не нужен, и игрушки не нужны. Самостоятельно можно управиться, потому что в первую очередь женский оргазм зависит от психоэмоционального состояния, а не от механики. Резюме из вышеизложенного: женщины, не бойтесь. Наш оргазм в наших руках. Все будет хорошо», — заявила эксперт.

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