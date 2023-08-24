Улучшает когнитивные способности: почему сексуально активные пары реже болеют деменцией

Старость – в радость будет для тех пенсионеров, которым не чужда половая активность даже в преклонном возрасте. Это подтверждает очередное исследование американских ученых. Они уверены, что секс полезен не только для физического, но и для когнитивного здоровья.

Чтобы не подводила память и не ухудшались умственные способности, достаточно лишь иногда проявлять любовную связь. И даже не обязательно, чтобы результатом полового акта был оргазм. Получая удовольствие, человек в любом случае «заведет» свой мозг на полную катушку.

«Положительное влияние скажется на сокращении стресса. А это очень важно, ведь стресс мешает мозгу создавать новые нервные клетки. Половой акт поддержит ваш нейрогенез, выделит нужное количество дофамина и не позволит деменции подобраться к вам слишком близко», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Доктора уверяют, что приведенная методика точно работает для людей в возрасте до 74 лет. Причем чем регулярнее секс – тем лучше эффект. При определенном подходе польза будет и для тех, кому больше 80, но здесь важно учитывать и сторонние факторы, которые могут помешать активности в половой жизни.

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