Можно только смотреть: во Фрязине зацвели редкие краснокнижные цветы

В лесах подмосковного Фрязина наступила пора цветения диких орхидей — венериных башмачков, ятрышников и любок. Эти редкие растения привлекли внимание горожан, однако экологи и местные жители напоминают: любоваться ими можно только со стороны. Срыв или уничтожение цветов грозит штрафами до ₽9 тыс. и компенсацией ущерба, которая может достигать сотен тысяч рублей, пишет REGIONS .

Нынешний сезон выдался удачным для краснокнижных растений — дикие орхидеи обильно зацвели в лесных массивах Фрязина, радуя глаз местных жителей и гостей города. Однако вместе с восторгом приходит и тревога: не все знают, что эти хрупкие цветы находятся под защитой государства.

Местный житель Алексей Петров поделился с корреспондентами своими наблюдениями. Он признается, что каждый год ходит смотреть на цветение, но никогда не позволяет себе сорвать хотя бы один бутон, даже несмотря на искушение. По его словам, орхидея в вазе завянет за считанные часы, а в лесу будет украшать поляну несколько дней. Мужчина также напоминает о финансовых рисках: штрафы нынче немалые, да и совесть не позволяет уничтожать редкое творение природы.

За срыв диких орхидей предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ. Штраф для граждан колеблется от ₽2,5 тыс. до ₽5 тыс., при этом возможна конфискация орудий правонарушения. Если цветы сорваны на особо охраняемой природной территории, сумма увеличивается еще на ₽3–4 тыс. по статье 8.39 КоАП РФ. Итого любитель букетов может лишиться почти ₽9 тыс. одних только штрафов.

Кроме того, нарушителю придется возмещать ущерб государству. Размер компенсации рассчитывается по специальным ставкам, и за один уничтоженный экземпляр может влететь в копеечку — суммы исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч рублей.

Существует миф, что за срыв любого краснокнижного растения грозит тюремный срок по статье 260.1 УК РФ. Однако это не так: данная статья касается лишь особо ценных видов — женьшеня и родиолы розовой. Диких орхидей в этом списке нет. Исключение составляет контрабанда: попытка вывезти растения за границу уже квалифицируется как уголовное преступление.

Экологи призывают фотографировать орхидеи, не вытаптывать места их произрастания и не публиковать точные координаты в соцсетях. При обнаружении массового сбора краснокнижных растений следует сообщать в природоохранную прокуратуру или Министерство экологии Московской области. Период цветения диких орхидей короток, и их сохранение напрямую зависит от сознательности каждого, кто ступает на лесную тропу.