Муниципалитеты Подмосковья оцифровали ямы во дворах, которые устранят в рамках планового ремонта

Более трехсот сорока тысяч квадратных метров асфальта отремонтировано во дворах Подмосковья в рамках планового ремонта. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В настоящее время в регионе отремонтировано более 340 тыс. квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, устранено 1 850 ям. В план были включены адреса с изношенным покрытием, требующим обновления», — рассказал заместитель Председателя Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Отмечается, что все этапы сотрудники ведомства контролируют с помощью системы СКПДИ, и внимательно следят за качеством выполнения работ. Всего в регионе планируется обновить асфальтовое покрытие во дворах и внутриквартальных проездах в 33 городских округах на общей площади почти шестьсот тысяч квадратных метров.

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