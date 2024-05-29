Губернатор Подмосковья озвучил инициативы, которые важно принять для цифровой трансформации России

В России прежде всего необходимо провести модернизацию и цифровую трансформацию почты. С таким предложением по итогам обсуждения и опроса губернаторов российских регионов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, речь идет о технологиях, которые позволят получать качественные и оперативные услуги Почты России.

«В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на госуслугах. Это удобно для человека, но если вдруг кому-то не нравится пользоваться электронным сервисом, возможность получить платежку по почте, конечно, остается», — сказал губернатор.

Кроме того, по его словам, необходимо усилить качество связи в отдаленных территориях и на федеральных трассах, а в мегаполисах — запустить быстрый интернет и быструю связь 5G. Он уточнил, что для этого стоит предусмотреть льготные кредиты для операторов связи.

Еще один момент, на который указал Воробьев, — важность запуска Wi-Fi в школах и выдачу планшетов для учителей и врачей на всех территориях.

«Отдельная тема — кибербезопасность. Речь идет о том, чтобы защитить людей от угроз и инфраструктуру — от взлома. Считаю необходимым проработать вопрос поиска дополнительных источников финансирования», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.