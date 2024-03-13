Муниципальный этап командных школьных соревнований «Чудо-шашки» завершился в Подмосковье

В Подмосковье в муниципальном этапе турнира по шашкам приняли участие более пятисот команд и более двух тысяч участников из всех городских округов региона. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что лидером по количеству команд-участников стал Сергиево-Посадский городской округ, выставивший 26 команд. На втором месте расположился Раменский городской округ с 25 командами, а на третьем — городской округ Красногорск с 22 командами.

Примечательно, что всего в турнире приняли участие больше половины всех образовательных организаций Московской области, а в 11 муниципалитетах каждая школа представила команду для участия в соревнованиях.

В пресс-службе ведомства добавили, что 14 марта состоится полуфинал среди победителей первого раунда муниципального этапа. По его итогам определятся 30 команд, которые примут участие в региональном этапе соревнований.