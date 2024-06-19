Мужчина, задержанный за расправу над девочкой в Топках, ранее был судим за убийство

Пропавшая школьница была найдена мертвой на заброшенном участке кузбасского города Топки. Предполагают, что ее убили. Как сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» , подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление.

12-летняя жительница Топков пропала на сутки, а вскоре ее нашли без признаков жизни в заброшенном здании рядом с Комсомольской площадью. На ее теле нашли следы насильственной смерти.

По подозрению в жестокой расправе был задержан 49-летний местный житель. Оказалось, что ранее он уже был судим за убийство и отбыл срок в колонии. С вероятным душегубом проводятся все необходимые меры, ведутся допросы и выяснения деталей преступления. Решается вопрос о заключении рецидивиста в СИЗО.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Глава центрального аппарата СК РФ Александр Бастрыкин запросил отчет по расследованию.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на Захарченко и убийстве «Моторолы»