Мужчину наказали за сбор информации для ВСУ

Житель Якутии получил срок за преступления против государственной безопасности. Мужчину признали виновным в сотрудничестве с запрещенной организацией и подготовке диверсий. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Суд приговорил уроженца Верхоянского района к 18 годам колонии. Как установило следствие, он добровольно вступил в украинское вооруженное формирование, которое в России признано террористическим. По информации правоохранительных органов, мужчина планировал участвовать в боевых действиях против российских военных. Но выехать за границу для него не представлялось возможным, и он предложил украинскому координатору провести диверсии внутри страны.

Обвиняемый собрал и передал данные о системе защиты двух зданий в Якутске. Также он получил задание приобрести компоненты для изготовления зажигательных устройств. Выполнить этот план ему помешало задержание сотрудниками ФСБ. На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену и участие в террористической организации.

Ранее женщина получила условный срок за бросок топора в полицейского.