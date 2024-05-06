МВД РФ объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина, экс-спикера Рады Гройсмана и бывшего главу СНБО Данилова

Как сообщает РИА Новости, данные о розыске экс-председателя Верховной рады Украины Владимира Гройсмана появились в базе МВД в картотеке разыскиваемых фигурантов уголовных производств.

Также список розыска российского силового ведомства пополнился недавно отправленным в отставку руководителем украинского Совбеза и обороны Алексеем Даниловым и бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Поясняется, что все они проходят по уголовным делам российского УК.

Напомним, минувшим днем МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Также в розыск объявлен и предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко.

Кроме того, в розыске теперь еще несколько украинских политиков — секретарь СНБО Александр Литвиненко, экс-министр юстиции Павел Петренко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко* экс-глава Нацбанка Степан Кубив.

* - признан экстремистом и террористом в РФ