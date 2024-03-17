МВД: в Бердянске погибла член избирательной комиссии с правом решающего голоса

В Бердянске в результате вражеской атаки погибла член избирательной комиссии, информирует ТАСС со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Бердянске Запорожской области сработало взрывное устройство. В результате чего было повреждено здание избирательного участка.

«К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске. Сложная обстановка была в Каменке-Днепровской, в Энергодаре, где мы были вынуждены переводить избирательные комиссии вместе с документацией», — сказал он в ЦИК.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Напомним, украинские боевики несколько раз ударили из установки РСЗО HIMARS, пытаясь попасть по избирательному участку в населенном пункте Брилевке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимира Сальдо.