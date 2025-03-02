Полиция задержала пермяка, пытавшейся утопить пасынка в ванной

В Перми 9-летний ребенок пытался укрыться от разгневанного отчима в подъезде, который хотел утопить его в ванной. На теле мальчика были заметны следы крови, а одежда была порвана. Об этом со ссылкой на очевидцев и публикуя видеофрагменты погони за школьником передает SHOT.

Как сообщают свидетели, на улице Солдатова между супругами возник конфликт, который перерос в драку. Муж ударил жену, а затем схватил девятилетнего мальчика и ударил его по лицу. Мальчик закричал от боли, и это еще больше разозлило отчима. Он схватил ребёнка за шиворот и потащил в ванную. По словам мальчика, отчим пытался утопить его.

«Ребенку удалось вырваться из рук неадеквата: он сразу побежал на улицу в соседний подъезд и стал звонить соседям с криками о помощи. За ним же увязался и отчим в одних трусах и куртке и стал материть ребенка», — приводится в публикации.

Вскоре на выручку пришли соседи, один из них привел мальчика домой и вызвал силы правопорядка.

В данный момент мужчина находится под стражей. Ребенка доставили в больницу, где с ним работают врачи и психологи. Органы опеки проводят проверку семьи.

Ранее стало известно, что экс-боксер отправил в нокаут жительницу Омска на глазах у ребенка.