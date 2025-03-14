После атаки на нефтекомплекс в Туапсе детям неофициально разрешили не приходить на занятия

В соцсетях жители Туапсе рассказали, что в некоторых школах учащимся разрешили не посещать школу из-за ночной атаки на промобъекты города, сообщил kubanpress.ru.

По данным издания, жители обмениваются информацией о работе школьных организаций. После атаки ВСУ на территории нефтебазы в Туапсе загорелся резервуар. По словам горожан, нефтерезервуар горел на протяжении пяти часов. Жители обеспокоены, что происшествие негативно отразилось на состоянии окружающей среды. По их мнению, лучше ограничить передвижения по городу. В чатах написали, что администрации некоторых учебных заведений предложили родителям самостоятельно принимать решение, стоит ли отправлять ребенка в школу.

«Нам учителя написали — на усмотрение родителей дети идут в школу», — сообщили в соцсетях горожане.

В администрации Туапсе сообщили, что в пятницу, 14 марта, детские сады и школы города Туапсе работают в штатном режиме. По данным издания, одна из местных жительниц оставила в соцсети комментарий в негативной тональности. Она отметила, что даже от простого костра образуется много едкого дыма. Горожанка считает решение местной власти неоправданным.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил о трех сбитых в области беспилотниках.