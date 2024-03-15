На аэродромах Харькова и Сум повышенная активность авиации: от границы с РФ массово вывозят тяжелораненых боевиков
Фото: [соцсети]
Результатом ряда последних провальных атак врага на приграничные территории Курской и Белгородской областей стали сильные потери ВСУ как в военной технике, так и в живой силе.
Как сообщают российские военкоры с передовой, от границы с Россией уже несколько дней не переставая курсируют машины скорой помощи в сторону Харькова и Сум.
Автомобили постоянно увозят покалеченных боевиков. В Харькове третий день среди волонтеров объявлены дни сдачи крови, - приводится в публикациях в соцсетях.
Отмечается, что особо тяжелых боевиков вывозят вертолетами, в числе которых французские Super Puma.
При этом, крупные госпитали уже почти переполнены, в числе которых клиника имени Мечникова в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны опубликовало кадры жесткого разгрома диверсантов ВСУ, пытавшихся совершить прорыв в районе села Сподарюшино в Белгородской области.