Результатом ряда последних провальных атак врага на приграничные территории Курской и Белгородской областей стали сильные потери ВСУ как в военной технике, так и в живой силе.

Как сообщают российские военкоры с передовой, от границы с Россией уже несколько дней не переставая курсируют машины скорой помощи в сторону Харькова и Сум.

Автомобили постоянно увозят покалеченных боевиков. В Харькове третий день среди волонтеров объявлены дни сдачи крови, - приводится в публикациях в соцсетях.

Отмечается, что особо тяжелых боевиков вывозят вертолетами, в числе которых французские Super Puma.

При этом, крупные госпитали уже почти переполнены, в числе которых клиника имени Мечникова в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры жесткого разгрома диверсантов ВСУ, пытавшихся совершить прорыв в районе села Сподарюшино в Белгородской области.