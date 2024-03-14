Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля поражения техники и живой силы ВСУ при попытке прорыва диверсантов на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

Прорыв границы террористам вновь не удался, и приграничная территория усеяна трупами боевиков и сгоревшей техникой.

По данным Минобороны, предпринимаемая в пропагандистских целях авантюра завершилась уничтожением до 195 военных. Также ликвидировано пять танков, три ББМ и другая техника противника.

Накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в приграничной Великописаревской общине Сумской области.