На Алтае мигранта отправили в СИЗО за оправдание теракта в «Крокусе»

Иностранец, проживающий в Алтайском крае, попал под суд за публичное оправдание терроризма. В частности он резко высказывался о теракте в подмосковном «Крокус сити холл», где погибли десятки людей.

Обвиняемым по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) является 30-летний гражданин Узбекистана. После страшного теракта 22 марта в Красногорске он спустя пару дней стал бравировать хвалебными речами о происшествии. Он положительно отзывался об атаке в одном из магазинов города Рубцовск. В результате на мужчину пожаловались неравнодушные к трагедии граждане.

Объединенная пресс-служба судов региона уточняет, что иностранец не имеет регистрации на территории РФ.

Мигранту официально предъявили обвинение и отправили под стражу до 26 мая 2024 года.

Напомним, что в результате теракта в красногорском «Крокусе» погибли 140 человек. Еще 382 числятся пострадавшими. Вероятных исполнителей и их соучастников задержали. СК РФ устанавливает заказчиков, которые могли находиться на территории Украины и координировать террористов через мессенджер. Сейчас правоохранители проверяют, действительно ли украинские спецслужбы были причастны к трагедии.