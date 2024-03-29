СК проверяет украинские спецслужбы на причастность к теракту в «Крокус сити холле»

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) начал проверку возможной причастности украинских спецслужб к организации и финансированию теракта в «Крокус сити холле», заявили в ведомстве.

По данным следователей, совершившие теракт в подмосковном концертном комплексе, могли направиться на Украину для получения денежного вознаграждения за свои действия.

Такие выводы были сделаны по результатам следственной проверки и показания подозреваемых. Пока нет конкретных результатов расследования, и официальных заявлений о причастности украинских спецслужб к теракту не было сделано. Однако эти обвинения грозят обострением конфликта между Россией и Украиной.

В результате теракта, совершенного в «Крокус сити холле», погибло и пострадало больше сотни людей, нанесен серьезный ущерб как материальный, так и моральный. Данный террористический акт является крупнейшим за последнее время в истории современной России.

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