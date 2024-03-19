На баланс «Мособлэнерго» переданы электросети свыше 500 подмосковных СНТ

Компания «Мособлэнерго» в рамках программы по консолидации электросетевых объектов садовых некоммерческих товариществ приняла на баланс электросети уже 520 подмосковных СНТ.

Такие меры позволяют энергетикам организации проводить круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства СНТ, в том числе ремонтировать их, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, в конце прошлого года на баланс «Мособлэнерго» перешли сети садового товарищества «Маяк» в Талдоме. Уже в этом году энергетики произвели там замену провода на самонесущий изолированный на одной из воздушных ЛЭП.

В областном Минэнерго указали, что сети СНТ, как правило, часто находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. При переходе на баланс «Мособлэнерго» компания гарантирует восстановление сетей в течение пяти лет.

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