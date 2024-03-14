Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации системы ЖКХ в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал жителям Подольска о планах по модернизации системы ЖКХ в округе, а также по капремонту МКД, подвалов и переселению из аварийного жилья.

Встреча прошла в спортивном центре «Юность» в рамках «Выездной администрации», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Участие в дискуссии также приняли представители Фонда капитального ремонта.

Губернатор поблагодарил всех, кто работает в рамках «Выездной администрации», а также местных жителей, которые с пониманием отнеслись к ситуации, когда произошла авария на котельной.

«Мы приняли достаточно серьезные меры. Надеюсь, что каждый житель это замечает. Понятно, что быстро с такой масштабной задачей сложно справиться, но мы здесь для того, чтобы еще раз рассказать, какие силы и средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, капитальный ремонт МКД, подвалов, входных групп», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Выездные администрации» в Подольске проводятся не реже раза в неделю. А в микрорайоне Климовск, где в начале года случилась авария на котельной, постоянно находится замглавы муниципалитета, чтобы оперативно реагировать на запросы местных жителей. Так, за минувшую неделю люди отправили 246 обращений, 243 из которых уже решены.

Андрей Воробьев добавил, что «Выездные администрации» — эффективный рабочий инструмент. Эту практику начали внедрять во всех территориях региона.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Подольск ]

На встрече с местными жителями Андрей Воробьев рассказал, что на повышение надежности теплоснабжения Подольска направят порядка 3,5 миллиарда рублей. Так, на 2024–2026 годы запланирован капитальный ремонт котельной КСПЗ. Теперь она находится в собственности муниципалитета. Там заменят один котел, обновят оборудование и вышедшую из строя запорную арматуру. Также будут модернизированы еще две котельные, которые расположены на улицах Победы и Ульяновых.

Помимо этого, в рамках областной госпрограммы планируется построить теплосети от котельной в Сыровском тупике до котельной на Художественном проезде. Также запланирован капитальный ремонт шести участков сети, пять из них расположены в микрорайоне Климовск. В теплое время года на теплосетях проведут гидравлические испытания, чтобы дополнительно определить мероприятия по капремонту.

«Задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы не было так, когда от одной-двух труб зависит весь город. <…> Пожалуй, одна из самых сложных задач сегодня — запустить ритмичную работу УК не только в Климовске, но и в других территориях, чтобы персонал своевременно реагировал, особенно на аварии», — отметил губернатор.

Что касается восстановления подвалов, то по поручению губернатора работы начались еще в феврале. Речь идет в том числе об очистке помещений от мусора, дератизации, дезинфекции, стяжке пола, гидроизоляции и восстановлении освещения. Всего к началу лета в муниципалитете планируют обновить почти 150 подвалов.

В порядок до начала отопительного сезона в Подольске также приведут инженерные системы 144 многоквартирных домов (МКД). В 165 домах установят индивидуальные тепловые пункты.

Также в апреле в микрорайоне Климовск стартует госпрограмма по ремонту фасадов и кровель. В текущем году планируется обновить восемьдесят домов, семьдесят пять из них вошли в список после аварийной ситуации на котельной.

Одна из местных жительниц поблагодарила губернатора за то, что в городе начались глобальные изменения. Она добавила, что люди постоянно взаимодействуют с Фондом капремонта.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Подольск ]

Что касается повышения надежности электроснабжения Подольска, то в 2024–2025 годах в округе отремонтируют 7,9 километра ЛЭП и восемь трансформаторных подстанций. Кроме того, в рамках инвестпрограммы «Мособлэнерго» будут в том числе обновлены еще около тридцати километров линий электропередачи, построены десять ТП. Всего запланировано почти восемьдесят мероприятий на общую сумму 2,7 миллиарда рублей.

Так, в микрорайоне Климовск по инвестпрограмме реконструируют 14,3 километра кабельных линий, построят свыше тридцати километров новых, переоборудуют девятнадцать подстанций и построят две новые для разгрузки сети.

Фото: [ Антон Чернов ]

Также на встрече обсудили расселение аварийного жилья в микрорайоне Климовск на улице Южный Поселок. Сейчас там в тридцати домах 1948–1959 годов постройки проживают 852 человека. В марте люди получат сертификаты на приобретение жилья в любой точке Подмосковья. Также в этом году начнется проектирование и строительство новых домов в микрорайоне Южный, предназначенных под переселение. Площадки для возведения объектов уже подобраны. Завершить строительство планируют в конце следующего года.