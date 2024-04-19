«На хрена мне Пермь?»: пермский эск-мэр уволился после скандального видео сына про родной город
Фото: [соцсети]
Ранее родной сын зампреда правительства Пермского края и экс-мэра Перми Алексей Демкина Илья, прокинувший РФ после начала СВО в марте 2022 года опубликовал в своем аккаунте видео с индонезийского острова Бали, заявив, что не собирается менять курорт, где он основательно обосновался, на Пермь. В ролике он надменно отозвался о своем родном городе.
«Некоторые меня спрашивают: Илюха, а ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?» — заметил он, похвалившись курортными видами Бали за своей спиной.
Видео вызвало широкий общественный резонанс, после чего Алексей Демкин принял решение подать в отставку с поста вице-премьера правительства Пермского края.
«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию», — объяснил свое решение он в соцсетях.
В конце Демкин поблагодарил коллег из краевой администрации за полученный им ценный опыт совместной работы.
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