«На хрена мне Пермь?»: пермский эск-мэр уволился после скандального видео сына про родной город

Ранее родной сын зампреда правительства Пермского края и экс-мэра Перми Алексей Демкина Илья, прокинувший РФ после начала СВО в марте 2022 года опубликовал в своем аккаунте видео с индонезийского острова Бали, заявив, что не собирается менять курорт, где он основательно обосновался, на Пермь. В ролике он надменно отозвался о своем родном городе.