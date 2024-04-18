Стало известно, почему уволили сделавшего уникальную операцию хирурга

В конце марта маленький мальчик получил очень серьезные травмы лица после того, как его покусала собака. В Краснодаре местный микрохирург буквально пришил лицо обратно, но позже медик был уволен из университета. РИА Новости в своем материале рассказывает , почему мужчина лишился работы.

23 марта четырехлетний мальчик из Черкесска играл во дворе с мячом, который в итоге закатился в собачью будку. Ребенок попытался его достать, но был серьезно травмирован находившимся внутри псом. Животное отгрызло нос, щеки, а еще повредило губы. Некоторое время спустя приехали медики, которые собрали части лица ребенка в стеклянную банку, а его госпитализировали.

Буквально час спустя врачи вышли на связь с известным специалистом в области реконструктивной хирургии Алексеем Дикаревым, который имеет в Краснодаре свою клинику и передает знания студентам местного медуниверситете.

В Черкесске ребенка подготовили к эвакуации, а после доставили на операционный стол вместе с оторванными частями лица. Сложные манипуляции начались около полуночи в детской краевой больнице Краснодара. Специалисты пошли на риск и пришили оторванные части обратно. Операция осложнялась тем, что надо было сшить и сосуды, диаметр которых у ребенка составлял 0,4 миллиметра. Операцию подобного уровня в состоянии сделать лишь несколько человек в стране.

При этом Дикарев отметил, что условия были не очень благоприятные. Например, не оказалось специальных кресел, которые помогают избежать дрожания рук. Несмотря на это, надо было действовать. Операция длилась в течение пяти часов. При этом, шансы гибели носы оценивались более чем в 50%, а губы и щеки – 70-80. Благодаря сложной работе группы медиков, все завершилось успешно. Позже врачи пытались найти информацию о подобных операциях в мире, но сделать этого не смогли.

Через неделю пришитые лоскуты прижились, а после вспыхнул скандал. КубГМУ неожиданно расторг соглашение с Дикаревым.

«Ассистент кафедры хирургии вылетел за границу на месяц, попросил предоставить отпуск, но ему отказали. Заведующим кафедрой было представлено заявление от Дикарева об увольнении по собственному желанию. Попытки связаться с ним не увенчались успехом, просьбу удовлетворили»,— отметили в пресс-службе КубГМУ информагенству.

Данная ситуация хирурга удивила, ведь к тому времени он уже больше трех недель был в отпуске за границей с семьей и никаких бумаг подписать не мог физически. В запутанной истории разбирается СК.

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