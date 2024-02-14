На «Яндекс» завели дело за рекламу услуг по написанию дипломных работ

В ФАС уточнили, что речь идет о компании «Work 5», которая оказывала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ и рекламировалась на «Яндексе». В службе напомнили, что размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.

В случае подтверждения нарушения обе компании ожидает крупный штраф.

В конце декабря антимонопольная служба возбудила дело против компании «Лукойл» из-за необоснованного роста цен на бензин в Пермском крае.